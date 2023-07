Party mit Tom und Bill? Günther Jauch erinnert sich nicht

Damit haben Bill Kaulitz (33) und Tom Kaulitz (33) ganz schön für Ärger gesorgt. Die berühmten Zwillinge sind bekannt dafür, dass sie kein Blatt vor den Mund nehmen. In ihrem Podcast "Kaulitz Hills" plaudern die Tokio Hotel-Stars nicht selten aus dem Nähkästchen. Vor Kurzem kamen die beiden auf eine angebliche Partynacht mit Günther Jauch (66) zu sprechen. Der TV-Moderator ist davon ganz und gar nicht begeistert und äußert sich jetzt zu der Geschichte.

"Sie seien mit mir mal eine Nacht durch die Berliner Klubszene. Also Frauen um mich rum – ohne Ende. Das sei vor 20 Jahren oder so gewesen", erklärt der Wer wird Millionär?-Star in Kurt Krömers (48) Podcast "Feelings". Anschließend stellt er klar: "Also, wenn ich mich an irgendwas erinnern kann, dann ist es wirklich daran – noch nie!" Günther äußert außerdem: "Die Kaulitz-Brüder nehmen das, glaube ich, irgendwie locker [...]. Die sind ja auch weg, irgendwo in Kalifornien. Denen will ja auch keiner was."

Erst kürzlich hatten die Musikstars eine weitere pikante Story in ihrem Podcast "Kaulitz Hills" ausgepackt: In einer Bar ging Bill mit einem Unbekannten auf Tuchfühlung. "Wie krass. Ich habe, glaube ich, noch nie öffentlich so herumgemacht", plauderte er der Sänger offen aus.

Getty Images Günther Jauch bei "2021! Menschen, Bilder, Emotionen! – Der grosse RTL Jahresrückblick"

RTL / Frank W. Hempel Günther Jauch bei "Menschen, Bilder, Emotionen" 2016

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz und Tom Kaulitz auf Tour

