Fühlt sich Kim Kardashian durch Kanye Wests Frau bedroht?

Das wird Kim Kardashian (42) bestimmt gar nicht gefallen! Lange Zeit war das Reality-TV-Sternchen mit dem US-amerikanischen Rapper Kanye West (46) verheiratet gewesen. Gemeinsam hat das Ex-Paar vier Kinder: North (10), Saint (7), Chicago (5) und Psalm (4). Doch 2021 reichte die "Skims"-Gründerin die Scheidung vom Vater ihrer Kinder ein. Dieser hat bereits eine neue Frau, Bianca Censori, an seiner Seite. Fühlt sich Kim etwa von Bianca bedroht, weil die sich gut mit ihrer Tochter North versteht?

Wie Mirror berichtet, soll Bianca dabei gesehen worden sein, wie sie Hand in Hand mit der zehnjährigen North auf dem Weg zur Überraschungsparty des Rappers in Los Angeles ging. Während einer gemeinsamen Reise nach Japan sollen Kims Tochter und Kanyes neue Frau auch viel Zeit miteinander verbracht haben. Dass sich ihre älteste Tochter jetzt so gut mit der neuen Flamme ihres Vaters versteht, könnte der Unternehmerin so gar nicht passen.

Auch mit ihrer Schwester Kourtney Kardashian (44) zofft sich Kim aktuell ständig. Zuletzt gab es Streitigkeiten wegen Kourtneys Hochzeit mit Travis Barker (47). "Es fühlt sich schrecklich an, dass meine Schwester meine Hochzeit als Geschäftsmöglichkeit genutzt hat", erklärte Kourtney in einer aktuellen Folge von "The Kardashians".

Anzeige

APEX / MEGA Kanye West und seine Freundin Bianca Censori, Mai 2023

Anzeige

Getty Images US-Rapper Kanye West während eines Events

Anzeige

Getty Images Kourtney Kardashian und Kim Kardashian, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de