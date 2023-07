Hailee Steinfeld kann die Hände nicht von ihrem Josh lassen!

Da schweben zwei auf Wolke sieben! Die Sängerin Hailee Steinfeld (26) und der American-Football-Spieler Josh Allen (27) sind seit wenigen Wochen ein Paar. Dass die Gefühle gerade mit den Frischverliebten durchgehen, wird im gemeinsamen Mexiko-Urlaub nun mehr als deutlich. Paparazzi erwischten die beiden beim Plantschen im Pool, und man erkennt unschwer: Hailee und Josh können die Finger einfach nicht voneinander lassen!

Auf Fotos, die PageSix vorliegen, sieht man die Schauspielerin und den Sportler die Sonne Mexikos genießen. In einem roten Bikini und mit Strohhut schmiegt sich Hailee im Pool innig an ihren Freund, ehe sich die beiden in zärtlichen Küssen verlieren. Im Anschluss an deren Badesession tanken die beiden noch ein wenig Sonne und lassen ihre nasse Badebekleidung trocknen.

Erst vor wenigen Wochen hatte ein Insider gegenüber US Weekly verraten, dass sich die Sängerin bezüglich ihrer neuen Romanze keinen Druck mache. Hailee habe aber durchaus das Gefühl, eine besondere Verbindung zu dem Sportler zu spüren: "Josh ist der erste Typ seit einer Weile, an dem sie wirklich interessiert ist."

Anzeige

Getty Images Hailee Steinfeld im Juni 2023

Anzeige

Getty Images Josh Allen im Januar 2023

Anzeige

Facebook/Michael Sinensky/Mega Hailee Steinfeld und Josh Allen im Restaurant Sushi by Boū in New York

Anzeige

Findet ihr, Hailee und Josh geben ein süßes Paar ab? Ja, absolut! Nein, eher nicht... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de