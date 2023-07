Total stylish! Chrissy Teigen geht mit Baby Esti spazieren

Chrissy Teigen (37) geht in ihrer Rolle als Mutter wohl total auf! Das US-amerikanische Model und sein Mann John Legend (44) durften sich erst vor wenigen Wochen über weiteren Nachwuchs freuen: Nach ihren Kids Miles Theodore (5), Luna Simone (7) und Esti Maxine bekam das Paar mithilfe einer Leihmutter einen kleinen Sohn namens Wren Alexander. Mit einem ihrer Schätze macht die stolze Mama jetzt einen Ausflug: Chrissy geht mit der Kleinen Esti spazieren – und sieht dabei total lässig aus!

Auf diesen Fotos, die jetzt unter anderem Daily Mail vorliegen, genießt das Model mit seinen Liebsten die Sonne: Gemeinsam mit ihrer Mutter Vilailuck Teigen (61) und der kleinen Esti, die in einem Kinderwagen liegt, schlendert Chrissy durch die Metropole Los Angeles. Während dem Spaziergang trägt die stolze Vierfach-Mama ein stylishes Outfit – zu einem lockeren Blazer kombiniert sie ein bauchfreies Oberteil und eine blaue Jeans.

Wie glücklich Chrissy mit ihren vier Kindern im Moment ist, machte sie erst vor wenigen Tagen in den sozialen Medien deutlich! Zu mehreren Schnappschüssen, auf denen Miles, Luna, Esti und Wren zu sehen sind, schrieb sie: "Ich liebe sie so sehr, dass ich in eine Million Stücke explodieren könnte!"

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend, April 2023

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen ganz in lila im Mai 2023

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigens Kinder Miles, Luna und Wren

