Nach Trennung: Lottie Moss mit unbekanntem Mann gesichtet

Hat sie bereits jemand Neues am Start? Anfang des Jahres hatte Lottie Moss (25) ihre neue Beziehung öffentlich gemacht: Die Halbschwester von Kate Moss (49) datete das australische Model Daniel Steel. Sie hatten sich seitdem hin und wieder gemeinsam in den sozialen Medien gezeigt. Doch vor Kurzem gab Lottie die Trennung der beiden bekannt. Hat sie nun etwa schon einen neuen Lover am Start?

Sie verließ den Promi-Hotspot Chiltern Firehouse in London am frühen Freitagmorgen in einem freizügigen schwarzen Spitzen-Outfit im Negligé-Stil mit einem elegant gekleideten Mann, das zeigen Aufnahmen, die unter anderem The Sun vorliegen. Lottie kombinierte den freizügigen Look mit einer schwarzen Lederjacke und Riemchensandalen, die sich um ihre gebräunten Waden schlangen. Die beiden stiegen anschließend gemeinsam in ein Taxi. Um wen es sich bei dem geheimnisvollen Mann handelt, ist bisher nicht bekannt.

Die Trennung von ihrem Ex erfolgte nur wegen der Entfernung. "Wir haben uns getrennt. Es war eine Fernbeziehung und zu schwer für mich", erzählte das OnlyFans-Model im "Headstrong"-Podcast. Daniel sei bereit dazu gewesen, es trotzdem miteinander zu versuchen – die 25-Jährige hatte jedoch kein gutes Gefühl dabei. "Er hatte keine Lust, hierherzuziehen. Ich plante zu der Zeit einen Umzug nach Los Angeles und er wollte auch nicht dorthin ziehen und ich wollte nicht in Perth leben, also war die Frage: Wo soll das hinführen?", erklärte sie genauer.

Getty Images Lottie Moss, März 2023

Getty Images Lottie Moss, Oktober 2021

Getty Images Lottie Moss, Model

