Wie Tanja: Julian Claßens Tochter Emmy hat lange Fingernägel

Die kleine Emmy scheint wohl ein Fan von Tanjas (26) Nägeln zu sein. Der You-Tube-Star Julian Claßen (30) ist mit seiner Ex-Frau Bibi Claßen (30) ganze 13 Jahre zusammen durchs Leben gegangen. Gemeinsam haben die beiden zwei Kinder – Lio (4) und Emily Claßen (3). Nach der Trennung des Traumpaares machte der Familienvater seine neue Liebe zu Tanja Makarić nach wenigen Monaten öffentlich. Die Schwimmerin ist im Netz für ihre langen Fingernägel bekannt. Die kleine Emmy scheint davon total begeistert zu sein und trägt jetzt auch lange, bunte Nägel.

In Julians Instagram-Story fragt er seine Tochter, warum diese sich nicht alleine anschnallen kann. "Wegen meiner Nägel", antwortet die Dreijährige ihrem Papa stolz. Daraufhin hält Emmy ihre Hand in die Kamera. Ihre Nägel sind alle in unterschiedlichen Farbe und mit verschiedenen Tierchen verziert. Der 30-Jährige schrieb zu dem Clip: "Jetzt habe ich zwei davon zu Hause."

Tanja ist anscheinend schon richtig in der Familie Claßen angekommen. Doch wie nennen die Kids des ehemaligen YouTube-Traumpaars die neue Freundin ihres Papas? "Tanja oder Tanni", beantwortete die Influencerin vor wenigen Monaten die Frage eines neugierigen Followers in einer Frage-Antwort-Runde via Instagram.

Instagram / julienco_ Julian Claßens Tochter Emmy

Instagram / julienco_ Julian Claßen und Tanja Makarić im Juni 2023

Getty Images Julian Claßen und Bibi Claßen beim Bambi 2016

