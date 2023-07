Hate für Nicola: Harper Beckham zeigt stolz ihr Fake-Tattoo

Das kam nicht gut an! Victoria (49) und David Beckhams (48) Nesthäkchen Harper Seven (12) ist am 10. Juli zwölf Jahre alt geworden. Nicht nur die Designerin und der Kicker gratulierten ihrer Tochter auf Social Media – sondern auch ihre Schwägerin Nicola Peltz-Beckham (28). Sie stellte eine niedliche Bilderreihe für die Schwester ihres Mannes zusammen, um sie zu feiern. Doch gleich das erste Bild von Nicola und Harper sorgte für Aufruhr!

Auf ihrem Instagram-Profil ist der besagte Schnappschuss zu finden. Nicola und Harper stellten ihre Klebetattoos zur Schau – um ihre Verbundenheit zu verdeutlichen, entschieden sie sich für dasselbe Motiv: einen kleinen Schmetterling. Doch einige User kritisieren das Bild sehr. "Du sexualisierst eine Zwölfjährige. Was für ein Vorbild", schreibt eine Followerin und bezieht sich auf die Stellen der Tattoos. Eine andere betont: "Nicolas String macht es komisch."

Dabei schien Nicola lediglich zeigen zu wollen, wie gut sich das Duo versteht. "Du bist das tollste Mädchen. Ich bin so glücklich, dich in meinem Leben zu haben. Ich liebe dich mehr, als du es überhaupt weißt. Können wir für immer zusammenpassen?", schwärmte sie von Harper und bezog sich damit auf die Klebetattoos.

Instagram / victoriabeckham David, Harper und Victoria Beckham, Juli 2023

Instagram / davidbeckham Harper Seven Beckham, Juli 2023

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Harper Beckham und Nicola Peltz-Beckham

