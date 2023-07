Jimi Blue Ochsenknecht gratulierte Schwester Cheyenne nicht!

Cheyenne Ochsenknecht (23) räumt mit den Spekulationen auf! Die Influencerin und ihr Bruder Jimi Blue Ochsenknecht (31) haben aktuell noch immer Stress miteinander. Der Auslöser dafür soll auf der Hochzeit der Zweifachmama stattgefunden haben, als Jimi seiner Freundin Laura Marie Geissler (25) einen Antrag gemacht hatte. Seitdem macht die Blondine immer wieder Andeutungen, dass sie mit ihrem Bruder im Clinch liegt. Jetzt teilt Cheyenne wieder gegen Jimi aus: Er soll ihr nicht zum Geburtstag gratuliert haben.

Vor wenigen Tagen feierte die Beauty ihren 23. Geburtstag auf Ibiza. Mit dabei waren auch ihre beiden Kinder Mavie und Matteo Nael, sowie ihr Mann Nino Sifkovits. Mama Natascha (58) gratulierte ihrer Tochter in den sozialen Medien, indem sie ein süßes Foto von Cheyenne als Baby zeigte. Auf die Frage eines Followers bei Instagram, ob Jimi in der neuen Staffel von Diese Ochsenknechts zu sehen sein wird und ob er seiner Schwester zum Geburtstag gratuliert hat, antwortet die Zweifachmama: "Bis jetzt wird er nicht dabei sein und nein."

Dass Jimi in der neuen Staffel der Familien-Show nicht dabei sein wird, bestätigte er auch bereits via Instagram: "Ich habe mich bewusst dagegen entschieden, weil ich mich einfach nicht in Reality-Formaten sehe." Der Schauspieler wolle seine Privatsphäre schützen.

Getty Images Cheyenne Ochsenknecht im Februar 2023 in Berlin

Instagram / nataschaochsenknecht Cheyenne Ochsenknecht als Baby

Instagram / https://www.instagram.com/nataschaochsenknecht/ Jimi Blue, Natascha, Cheyenne und Wilson Gonzalez Ochsenknecht 2020

