Kanye West trifft in Tokio endlich seine Schwiegereltern!

Familientreffen bei den West-Censoris! Nach der Scheidung von Kim Kardashian (42) war Kanye West (46) nicht lange alleine geblieben, im Gegenteil. Der Musiker hatte sich mit Bianca Censori nicht nur eine neue Partnerin, sondern gleich Ehefrau gesucht – Anfang des Jahren sollen die beiden geheiratet haben. Nach der Blitzhochzeit wollte der Rapper auch die Familie seiner Liebsten kennenlernen. Und das ist nun passiert!

Wie Daily Mail berichtet, urlauben Kanye und Bianca derzeit in Tokio. In der japanischen Hauptstadt besuchten die Turteltauben einen traditionellen Sumo-Kampf – und waren dabei offenbar nicht alleine. Die Schwester der Yeezy-Mitarbeiterin teilt auf Instagram zunächst ein Foto des Paares und anschließend ein Bild ihrer Eltern, die ebenfalls in Tokio waren. Offenbar kam es dort endlich zu einem Treffen von Kanye mit seinen neuen Schwiegereltern!

Der "Donda"-Interpret hatte die Familie seiner Frau eigentlich schon im Frühjahr in Australien besuchen wollen. Doch angeblich hatte es damals Probleme bei der Einreise gegeben. "Wir hatten eine verständnisvolle Anhörung. Wir haben uns dafür entschieden, dass diese Person den Charaktertest nicht erfüllt und dass es im nationalen Interesse wäre, ihm kein Visum zu erteilen", hatte es damals aus offizieller Quelle geheißen.

APEX / MEGA Kanye West und seine Freundin Bianca Censori, Mai 2023

ActionPress Bianca Censori, Designerin

Getty Images Kanye West, US-Rapper und Unternehmer

