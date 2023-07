Seltener Anblick: Matt Damon posiert mit allen vier Töchtern

Matt Damon (52) ist ein stolzer Papa. Der Schauspieler feierte am Dienstag die Premiere seines neuen Films "Oppenheimer" in Paris. Nachdem er sich auf dem Red Carpet mit der Crew und seinen Kollegen gezeigt hatte, nutzte er die Veranstaltung auch, um der Welt seine Familie zu präsentieren. Mit seiner Frau Luciana hat er vier Töchter, die er nur selten der Öffentlichkeit zeigt. Doch nun posierte Matt sogar mit allen vieren gemeinsam auf dem roten Teppich.

Wie Hello! Magazine berichtet, strahlte Matt bei der "Oppenheimer"-Premiere stolz mit seinen Töchtern. Alexia, Isabella, Gia und Stella schienen großen Spaß am Blitzlichtgewitter zu haben. Die fast erwachsenen Mädels putzten sich ordentlich raus und stahlen den prominenten Gästen auf dem roten Teppich mit ihren eleganten Looks die Show. Es ist ein seltener Anblick, denn Matt und seine Luciana halten ihr Privatleben größtenteils aus der Öffentlichkeit raus.

Seine Töchter sind aber nicht nur Matts größter Stolz, sondern auch seine größten Kritikerinnen. Vor allem Isabella sei besonders streng. "Meine 16-jährige Tochter mag es, mir das Leben schwer zu machen und sie macht kein Geheimnis daraus, dass sie keinen Film sehen möchte, in dem ich mitspiele, wenn sie denkt, dass er gut ist", hatte der 52-Jährige bei "Late Night with Seth Meyers" verraten. Sein Töchterchen scheint also kein großer Fan von Papas Arbeit zu sein.

Matt Damon und seine Frau Luciana Barroso

Matt Damons Töchter Alexia, Isabella, Gia und Stella, Juli 2023

Matt Damon bei der Premiere von "Oppenheimer" in Paris, 2023

