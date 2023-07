Zu viel Stress: Anne Wünsche leidet an Herzinfarkt-Symptomen

Anne Wünsche (31) geht ans Limit! Die Influencerin ist ein richtiger Workaholic und immer auf Achse: Zuletzt hat sie in Berlin ihr eigenes Café eröffnet und hat damit natürlich richtig viel zu tun. Nebenbei kümmert sie sich noch um ihre drei Kinder – und hat gerade erst in Eigenregie ihre komplette Wohnung umgeräumt. Doch langsam fordert der Stress seinen Tribut: Anne leidet an Symptomen eines Herzinfarkts!

"Mir geht es, als hätte ich Fieber. Bin megaschwach, nur müde, Fiebergefühl – mal ist mir kalt, mal heiß", erklärte sie gestern auf Instagram. Allerdings sei ihre Körpertemperatur weiterhin im Normalbereich – das sei ein Symptom für einen Herzinfarkt. Anne führt ihren Gesundheitszustand aber eher auf zu viel Stress zurück: "Ich denke, ich brauche einfach mal mehr Pausen – die ich mir aber nicht leisten kann." Inzwischen ist das Fieber bei der ehemaligen Berlin – Tag & Nacht-Darstellerin doch ausgebrochen. "Dieses Schwächegefühl macht mich einfach nur fertig", klagt sie heute.

Die Krankheit kommt für Anne sehr ungelegen: Ihre älteste Tochter Miley feiert nämlich morgen ihren zehnten Geburtstag. "Wir haben so eine tolle Sache geplant, ich kann das doch nicht absagen! Ich muss noch so viel vorbereiten", schimpft die dreifache Mutter.

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche bei der Eröffnung vom "Glitzer Café"

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im November 2022

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihren Kindern Sávio, Juna und Miley

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de