Lucas Cordalis' erster Eindruck von Dani war "nicht perfekt"

Lucas Cordalis (55) war gar nicht mal so begeistert von seiner Daniela (36). Der Sänger Lucas Cordalis und seine Frau Daniela Katzenberger gehen schon seit 2014 als Paar durchs Leben. Das Traumpaar hat ihr Liebesglück Danielas Mama Iris Klein (56) zu verdanken. Die verkuppelte die zwei bei einem Dreh in Dubai. Doch bei dem Sohn von Costa Cordalis (✝75) und der Katze war es keine Liebe auf den ersten Blick.

"Die war so mega unfreundlich, als ich sie begrüßt habe. Ich habe gedacht, die ist bestimmt arrogant oder doof. Der ganz allererste Eindruck war nicht perfekt", verrät der Papa von Sophia (7) in der Doku-Soap "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca". Dafür, dass die Kultblondine den Musikproduzenten anfangs nicht von sich überzeugen konnte, sind sie jetzt unzertrennlich.

Daniela war von ihrem Lucas jedoch sofort angetan. "Er kam in die Lobby, voll gestylt, voll nett. Er war voll reinlich und hat gut gerochen", erinnert sich die 36-Jährige zurück. Sogar ein Küsschen hat der ehemalige Dschungelcamp-Kandidat beim ersten Date von der "So bin ich und so bleib ich"-Sängerin bekommen.

Instagram / danielakatzenberger Sophia Cordalis mit ihren Eltern Lucas und Daniela im April 2023

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis, Januar 2023

RTL Lucas Cordalis, Dschungelcamp-Kandidat 2023

