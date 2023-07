Nur ein Flirt? Shakira feiert im Club mit Lewis Hamilton

Sie heizen die Gerüchteküche weiter an! Erst im vergangenen Jahr hatte sich Shakira (46) von ihrem langjährigen Partner, dem Fußballer Gerard Piqué (36) getrennt. Seit die Sängerin dann vor einigen Wochen bei einer gemeinsamen Bootsfahrt mit Lewis Hamilton (38) gesichtet wurde, wird den beiden eine Romanze nachgesagt. Nun kam es zum erneuten Treffen: Shakira soll sich bis in die frühen Morgenstunden mit Lewis in einem Club amüsiert haben.

Wie The Sun berichtet, sollen die "Loca"-Interpretin und der britische Rennfahrer in einem Londoner Club die Nacht zum Tag gemacht haben. "Nachdem Lewis in Silverstone den dritten Platz belegt hatte, feierte Shakira mit ihm eine Riesenparty", berichtet ein Clubgänger, der die beiden gesehen haben will. "Sie saßen zusammen an einem VIP-Tisch [...]. Sie schien sich zu amüsieren", berichtet die Quelle weiter und fügt dem zuletzt hinzu: "Für zwei Menschen, die sagen, dass zwischen ihnen nichts mehr läuft, wirkten sie sehr vertraut."

Schon häufiger war die Musikerin bei den Formel-1-Rennen des 38-Jährigen mit von der Partie. Auch abseits der Rennstrecke scheinen sie gerne Zeit miteinander zu verbringen. Ein Bekannter der beiden hatte Anfang Juni einen Schnappschuss auf Instagram geteilt, der die Superstars beim gemeinsamen Dinner ablichtete.

Getty Images Shakira, Sängerin

Getty Images Lewis Hamilton, Rennfahrer

Instagram / mustafathepoet Lewis Hamilton, Shakira und Bekannte im Juni 2023

