"The Kardashians": Kehrt Rob Kardashian etwa endlich zurück?

Könnte es bald ein Comeback geben? Robert Kardashian (36) hatte in den vergangenen Jahren mit so einigen Schlagzeilen auf sich aufmerksam gemacht. Unter anderem wegen des Rosenkrieges mit seiner Ex-Partnerin Blac Chyna (35). Aus diesem Grund zog er sich aus der Öffentlichkeit sowie den Realityshows Keeping up with the Kardashians und "Rob & Chyna" zurück. Robs Schwester Khloé (39) macht nun jedoch Hoffnung auf seine Rückkehr ins TV!

Derzeit begeistert der Kardashian-Jenner-Clan seine Fans mit der Show The Kardashians. Auch Rob könnte nun wieder seinen Teil dazu beitragen! "Ich kann mir schon vorstellen, dass Rob zurück in die Show kommt", plaudert Khloé nun in "The Kardashians" aus. Da es ihrem Bruder derzeit sehr gut ginge und er mit sich im Reinen sei, habe sie viel Vertrauen, dass er tatsächlich den Schritt wagen könnte. "Er redet sehr viel davon, aber ich weiß auch, dass Rob sehr viel durchmachen musste", fügt die 39-Jährige noch hinzu.

Wie sich Rob letztendlich entscheidet, bleibt wohl abzuwarten. In der Show "Watch What Happens Live with Andy Cohen" verriet Kim Kardashian (42) bereits, dass ihr Bruder wohl so seine Launen habe. "Das eine Mal behauptet er: 'Ich habe mich nicht dazu bereit erklärt' und ein anderes Mal sagt er dann: 'Ich habe Lust darauf'", erklärte die Unternehmerin.

Getty Images Rob Kardashian und Blac Chyna im Mai 2016 in Kalifornien

Getty Images Khloé Kardashian, Realitystar

Instagram / kimkardashian Khloé, Kim, Rob, Kourtney und Kendall während Kims 40. Geburtstag

