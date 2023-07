Zu Jauchs 67. Geburtstag: So gratuliert Thomas Gottschalk!

So sieht Kollegialität aus! Das Moderatoren-Duo Günther Jauch (67) und Thomas Gottschalk (73) ist aus dem deutschen Fernsehen kaum wegzudenken. Sowohl individuell als auch gemeinsam konnten die beiden Urgesteine bereits einige Erfolge im Laufe ihrer langen Karrieren verbuchen. Zum 67. Geburtstag des "Wer wird Millionär"-Gesichts findet sein Kollege Thomas nun lustige Worte im Netz. So gratuliert der Lockenkopf seinem Freund Günther zum Geburtstag!

In seiner Instagram-Story postet der Blondschopf ein Foto, das ihn mit seinem TV-Kollegen zeigt. Dazu schreibt er: "Günther, keine Angst, ich rufe dich nicht an und gratuliere dir nur auf diesem Wege! Mach dir keine Sorgen, ich marschiere dir weiter voraus! Happy Birthday!" Damit spielt Thomas darauf an, dass er mit seinen 73 Jahren stets ein wenig älter sein werde als das Geburtstagskind.

Erst vor wenigen Tagen machte Günther mit einer lustigen Anekdote über seine Tochter von sich reden. In einem Podcast erzählte der Moderator, dass diese im Kindesalter verwirrt darüber gewesen sei, als er Autogramme für Fans geschrieben hatte. Sein Spross hatte damals nicht verstehen können, weshalb er seinen Namen aufschreiben musste, wenn er den Fans doch eigentlich hätte bekannt sein müssen.

