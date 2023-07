Nicht mit Wladi: Mit wem rechnete "Ex on the Beach"-Chiara?

Bei seiner Ankunft war sie perplex! Die Love Island-Bekanntheit Chiara Antonella (26) wagte sich in die diesjährige Staffel von Ex on the Beach. Ihr Ex Wladi wurde dabei an den Strand der Verflossenen gespült – mit seinem Auftritt rechnete die Blondine so gar nicht. Der Kandidat gestand der Influencerin direkt seine Liebe, was sie noch mehr überraschte: Gegenüber Promiflash verrät Chiara, welchen Verflossenen sie sich eher in der Show vorstellen konnte!

Im Interview betont sie, was für ein Gefühlschaos das Aufeinandertreffen für sie gewesen sei. Vor allem, weil Chiara ganz schön lange auf ihren Ex warten musste. "Ich habe vor Ort gar nicht mehr damit gerechnet, dass er kommt. Ich habe da eher an Josua zum Beispiel gedacht", gesteht die Beauty. Josua Günther hatte sie damals auf "Love Island" kennengelernt. Für ihn war die Nürnbergerin in dem Format die Richtige gewesen – sie hatte aber keine Gefühle aufbauen können.

Josua kam aber nicht, um Chiara zu überraschen. Dass ihr Ex Wladi, der sie zuvor betrogen hatte, in die Villa eingezogen ist, wühlte sie total auf. "Mir ging es echt gar nicht gut. Ich habe versucht, cool zu bleiben, es war echt viel zu viel", erklärt sie im weiteren Gespräch mit Promiflash. Denn sie habe echte Gefühle und eine echte Trennung durchlebt: "Nicht so wie andere – in einer Show kennengelernt, danach nie wieder Kontakt gehabt – das ist nicht vergleichbar, finde ich."

RTL / Frank J. Fastner Chiara, "Ex on the Beach"-Teilnehmerin

Instagram / josua_maria Josua Günther, Instagram 2021

RTL Wladi, "Ex on the Beach"-Teilnehmer

