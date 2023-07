"Paar Mal ausgegangen": NBA-Star macht Shakira glücklich

Shakira (46) scheint im Moment richtig glücklich zu sein. Im vergangenen Jahr trennte sich die Sängerin von ihrem langjährigen Partner Gerard Piqué (36), nachdem dieser eine Affäre gehabt hatte. Inzwischen ist die Beauty zurück im Dating-Game. Zuletzt wurde ihr eine Liebschaft mit Lewis Hamilton (38) nachgesagt. Aber auch auf den Basketballer Jimmy Butler soll Shakira ein Auge geworfen haben – zumindest haben die beiden ein romantisches Dinner genossen. Doch was ist dran an den Gerüchten?

Ein Insider verrät jetzt, dass der Popstar die Zeit mit dem Sportler sehr genießt und sich überhaupt nicht an dem Altersunterschied stört. "Sie sind schon ein paar Mal ausgegangen, aber es ist alles noch sehr neu und zu früh, um zu sagen, ob daraus etwas Langfristiges entstehen kann", erklärt die Quelle US Weekly und fügt hinzu: "Jimmy bringt Shakira zum Lächeln und sie fühlt sich wohl, wenn sie Zeit mit ihm verbringt." Außerdem seien Shakiras Söhne "langjährige Fans" des Basketballers.

Aber auch Lewis scheint kein Kind von Traurigkeit zu sein. Der Rennfahrer wurde kürzlich nämlich in prominenter Begleitung auf einer Jacht gesichtet. Lewis wurde zusammen mit der 20-jährigen Tennisspielerin Jenny Stray Spetalen (20) fotografiert, wie The Sun berichtete. Ebenfalls an Bord war die mexikanische Schauspielerin Eiza González (33).

Getty Images Lewis Hamilton, Formel-1-Fahrer

Getty Images Jimmy Butler, Basketballstar

Getty Images Jenny Stray Spetalen, Tennisspielerin

