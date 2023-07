Sind die Walks bei GNTM zu verrückt? Das sagt Kilian Kerner

Heidi Klum (50) lässt sich Jahr für Jahr ausgefallene Challenges für ihre Germany's next Topmodel-Kandidatinnen einfallen! Im Laufe der diesjährigen Staffel der Castingshow mussten die Nachwuchsmodels während der Walks beispielsweise ein Quiz beantworten, in High Heels durch ein Bällebad stolzieren oder rückwärts über den Laufsteg gehen. Viele Zuschauer kritisierten die Produktion für diese Herausforderungen. Aber sind die Walks bei GNTM tatsächlich zu ausgefallen und verrückt? Jetzt gibt der Designer Kilian Kerner gegenüber Promiflash seine Einschätzung ab!

"Es ist Unterhaltung", betont der Modeschöpfer im Promiflash-Interview und hebt hervor: "Aber schwierige Catwalks gibt's auf der ganzen Welt – das ist keine GNTM-Erfindung." Kilian erklärt, dass Heidis Castingshow für die Kandidatinnen "eine Schule" sei, in der sie wichtige Fähigkeiten lernen. "Wenn es keine Bälle sind, dann sind es Steine, Schnee, Wasser, Treppen. Das kommt alles vor in der Modewelt", verdeutlicht er.

Tatsächlich müssen sich Models auch in Berlin immer wieder herausfordernden Catwalks stellen! Im September 2022 hatte das Label Lascana im Rahmen der Fashion Week Models in Rollschuhen und auf Skateboards ins Rampenlicht geschickt. Bei diesem Event hatte außerdem Victoria Swarovski (29) ihr Debüt auf dem Catwalk gefeiert – die Moderatorin war jedoch in normalen High Heels über den Laufsteg stolziert.

Anzeige

Hein Hartmann / Future Image Kilian Kerner im Juni 2023 in Hamburg

Anzeige

ProSieben/Richard Hübner Elsa beim GNTM-Quiz-Walk

Anzeige

AEDT Victoria Swarovski bei der Berlin Fashion Week 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de