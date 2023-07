Sechs Monate alt: Paris Hilton teilt süßes Bild mit Söhnchen

Paris Hilton (42) zeigt ihren ganzen Stolz! Im Januar hatte die Hotelerbin überraschend verkündet, dass sie Mutter geworden ist. Sie und ihr Partner Carter Reum sind Eltern eines Sohnes namens Phoenix geworden. In ihrer neuen Rolle geht das It-Girl voll und ganz auf, sogar weiterer Nachwuchs ist bereits geplant. Doch bis es so weit ist, genießt die Blondine erst einmal die Zeit mit ihrem Kleinen: Baby Phoenix ist nämlich schon sechs Monate alt!

"Diese Barbie ist eine Mama. Mein kleiner Junge Phoenix ist heute sechs Monate alt", beginnt die 42-Jährige ihren niedlichen Instagram-Beitrag. Auf den Schnappschüssen kuschelt Paris mit ihrem Wonneproppen, der ihr Ein und Alles ist: "Er ist meine Welt und macht mein Leben komplett. Ich kann es kaum erwarten, all die magischen Momente zu erleben, an die wir uns später erinnern werden!"

Auch beruflich läuft bei der Blondine alles wie am Schnürchen. Anfang Juni hatte Paris nämlich für ihr großes Konzert geprobt, wo sie als Sängerin performte. Im Schlepptau hatte sie ihren Liebsten und Phoenix, der seine Mama interessiert beobachtete. "Baby Phoenix schaut mir bei den Proben von 'Stars are blind' für meine große Show heute zu", schwärmte Paris via Instagram.

Anzeige

Getty Images Paris Hilton, It-Girl

Anzeige

Instagram / parishilton Paris Hilton mit ihrem Sohn Phoenix, Juli 2023

Anzeige

Instagram / parishilton Paris Hilton mit Ehemann Carter Reum und dem gemeinsamen Sohn Phoenix

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de