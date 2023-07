"Absoluter Horror": Gülcan Kamps kämpft mit dem Abstillen

Gülcan Kamps (40) stellt sich im Moment einer neuen Herausforderung! Die einstige Viva-Moderatorin und ihr Mann Sebastian Kamps durften Ende 2021 ihr erstes Kind auf der Welt begrüßen. Seither hält die Frohnatur ihre Community in den sozialen Medien mit regelmäßigen Updates aus ihrem Alltag als Mama auf dem Laufenden. Rund eineinhalb Jahre nach der Geburt steht jetzt der nächste große Schritt an: Gülcan stillt ihren kleinen Schatz gerade ab – und das birgt so manche Herausforderung!

Auf ihrem Instagram-Profil meldet sich die stolze Mama jetzt mit einem ausführlichen Update zu Wort. Gülcan habe am Wochenende mit dem Abstillen begonnen. "[...] Der Sonntag lief fantastisch. Dafür war die Nacht für mich ein absoluter Horror", berichtet sie. Gerade nutze sie zwar die Hilfsmittel "Tigermilch" und "Mondmassage" – doch die akzeptiere ihr Kind gerade nachts nur ungern. Bei "Tigermilch" handelt es sich wohl um ein spezielles Rezept für einen Muttermilchersatz. Bei der "Mondmassage" massiere sie ihren Schatz mit einem Kuscheltier in Mondform.

In einer Nacht habe Gülcan ihr Kind dann aber doch noch einmal stillen müssen. "Mein Schatz hat so geweint und wurde richtig hysterisch, dass mir nichts anderes mehr eingefallen ist", erklärt sie und fügt hinzu: "So müde und gar nicht richtig wach war es nichts mit Tigermilch und Mondmassage."

