"Ex on the Beach"-Chiara und Wladi sind wieder ein Paar!

Chiara (26) und Wladi schweben erneut im Liebesglück. In der aktuellen Staffel von Ex on the Beach trafen die Verflossenen nach ihrem Beziehungs-Aus wieder aufeinander. Ihre Beziehung war zuvor in die Brüche gegangen, nachdem der Tattoo-Liebhaber der Love-Island-Bekanntheit fremdgegangen war. Nach einer verbalen Konfrontation vor laufenden Kameras schien eine gemeinsame Zukunft ungewiss – bis jetzt. In den sozialen Medien zeigen sich Chiara und Wladi jetzt wieder sichtlich verliebt.

Auf ihrem Instagram-Profil teilt die Blondine ein Video, in dem sie ihrem Ex-Freund einen dicken Schmatzer gibt. Dabei ist kaum zu übersehen, dass das Paar wohl wieder zueinandergefunden hat. Überglücklich präsentieren sich die Turteltauben im farblich abgestimmten Partnerlook. Während Chiara ein pinkfarbenes Mini-Kleidchen trägt, zeigt sich ihr Liebster in einem stylischen, pinken Anzug. Dabei lässt die Influencerin den Beitrag für sich sprechen und betitelt ihn lediglich mit drei schockiert schauenden Emojis.

Zuvor mussten die beiden bereits die "Ex on the Beach"-Villa gemeinsam verlassen. Der Grund: Chiara entschied sich gegen ihren Show-Flirt Maurice und für ihren Ex Wladimir. "Mein Herz schlägt natürlich noch für dich, deswegen würde ich mich jetzt hier für Wladi entscheiden", begründete sie ihre damalige Wahl.

Instagram / chiiara_antonella Wladi und Chiara Antonella im Juli 2023

RTL "Ex on the Beach"-Wladi

RTL / Frank J. Fastner Chiara Antonella, "Ex on the Beach"-Kandidatin 2023

