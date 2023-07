In Playboy-Villa: Katie Price hatte Affären mit den Frauen!

Katie Price (45) probierte sich ordentlich aus. Das It-Girl hatte sich in den vergangenen Jahren vor allem als Boxenluder und Erotikmodel einen Namen gemacht. Aber auch ihre zahlreichen Beauty-OPs hatten immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Diese Karriere hatte die Britin sogar schon in die berühmte Playboy-Villa von Milliardär und Verleger Hugh Hefner (✝91) gebracht. Und dort hatte Katie mit den Frauen ganz besondere Erfahrungen gehabt!

Im Podcast "Saving Grace" plaudert Katie offen über das, was sich in der Playboy Mansion abspielte. "Die Leute sagten mir, ich solle mich mit Frauen treffen, soviel Pech, wie ich mit den Männern habe. Und das habe ich. In der Playboy-Villa. Ich habe es mit Mädchen gemacht!", erzählt die 45-Jährige. Sie habe ganze sechs Wochen in der Villa gelebt und sei in der Zeit mit auch mit Hugh ausgegangen. Doch an ihm habe sie kein Interesse gehabt: "Er wollte mich als Freundin, aber ich wollte keinen Sex mit ihm."

Ähnlich wild wie ihr Erlebnisse in der Playboy-Villa ist derzeit auch Katies Liebesleben. Bereits seit Monaten gibt es zwischen ihr und ihrem einstigen Verlobten Carl Woods (34) ein einziges Hin und Her. Nachdem zuletzt alle Zeichen auf Trennung gestanden hatten, wurde die Brünette nun wieder mit ihrem Verlobungsring gesehen. Auf der Straße fotografierten Paparazzi sie mit einem glitzernden Diamanten am Ringfinger.

Instagram / katieprice Katie Price mit ihrem Verlobungsring im Januar 2023

Getty Images Hugh Hefner im Mai 2023

Instagram / katieprice Katie Price im Mai 2022

