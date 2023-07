Natürlich schön: Kate Hudson teilt Strand-Fotos mit Kids

Kate Hudson (44) sendet sonnige Grüße! Die Schauspielerin ist Mutter von drei Kindern – 2004 bekommt sie mit ihrem damaligen Partner Chris Robinson Sohn Ryder (19). In den darauffolgenden Jahren komplettieren Söhnchen Bingham (12) und Nesthäkchen Rani Rose (4) ihr Mama-Glück. In den sozialen Medien lässt die "Bride Wars"-Darstellerin ihre Community gerne an ihrem ungefilterten Familienalltag teilhaben. So wie auch zuletzt: Kate zeigt sich ganz natürlich im Urlaub mit ihren Kids.

Auf Instagram teilt die 44-Jährige eine Bilderreihe, die sie gemeinsam mit ihren Liebsten im Italien-Urlaub zeigt. Darunter befindet sich auch ein Schnappschuss, auf dem die Blondine Beauty-Filtern den Kampf ansagt. Ganz ohne Make-up und an einem Kaltgetränk schlürfend, blickt sie in die Kamera. Auf einem weiteren Foto posieren Kates drei Kinder für ein süßes Familien-Selfie. Den Beitrag lässt der Filmstar dabei ganz für sich sprechen. Sie betitelt diesen lediglich mit einer italienischen Flagge, einem Herz- und einem Sonnen-Emoji sowie dem Hashtag #Sizilien.

Die Reaktionen ihrer Fans machen deutlich: Auch sie lieben den natürlichen Look der Golden-Globe-Gewinnerin. "Ungeschminkt und so schön", heißt da mitunter in der Kommentarspalte des Beitrags. Ein anderer User hingegen findet, dass Söhnchen Bingham seiner Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten ist: "Bing ist dein Zwilling."

Instagram / katehudson Ryder Robinson und Bingham Hawn Bellamy, Söhne von Kate Hudson

Instagram / katehudson Kate Hudsons Kinder Ryder, Rani Rose und Bingham

Getty Images Kate Hudson auf der Baby2Baby-Gala im November 2021

