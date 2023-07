Warum verzieh "Ex on the Beach"-Chiara Wladi Seitensprung?

Chiara Antonella (26) erklärt ihre Sicht der Dinge. Die Blondine war in der aktuellen Staffel von Ex on the Beach zu sehen, wo sie nach einigen Tagen mit ihrem Verflossenen Wladi konfrontiert wurden. Nach den ersten Auseinandersetzungen wegen des Seitensprungs des Tattoo-Liebhabers näherten sich die beiden wieder an – und geben jetzt nach ihrem Exit bekannt, dass sie wieder ein Paar sind! Doch wie konnte Chiara Wladi das Fremdgehdrama überhaupt verzeihen?

In ihrer Instagram-Story erklärt die Beauty nun detailliert, was dazu geführt hat, dass sie und ihr Ex wieder zusammengekommen sind: Nachdem sie und Wladi die Show gemeinsam verlassen hatten, wollte sie sehen, ob sie im 'echten Leben' eine Zukunft haben. "Er hat sich unheimlich viel Mühe gegeben. Es ist natürlich schwer, Vertrauen aufzubauen, aber es ist nicht unmöglich", erklärt die TV-Bekanntheit. Zwar habe sie mit der Vergangenheit zu kämpfen gehabt, jedoch habe ihr Freund sich zum Guten für sie verändert. Da er auch bereits in den ersten Monaten und nicht nach mehreren Jahren fremdgegangen war, sei das für sie einfacher zu verarbeiten gewesen.

Trotzdem stellt Chiara klar: Sie würde nicht noch einmal einen Seitensprung verzeihen! "Ich bereue es auch nicht, aber ich würde es trotzdem nicht noch mal machen", gibt sie zu. Sie sei vor ihrem Liebes-Comeback immer der Meinung gewesen, dass Fremdgehen unverzeihbar ist, da es – egal zu welchem Zeitpunkt – immer schlimm sei.

