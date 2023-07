Nach Hochzeit mit Dylan: Barbara Palvin zeigt ihren Ehering!

So sieht echtes Liebesglück aus! Die ungarische Schauspielerin Barbara Palvin (29) und der Kinderstar Dylan Sprouse (30) gehen bereits seit 2018 gemeinsam durchs Leben. Erst vor wenigen Tagen gaben sich die beiden in einer romantischen Zeremonie in Barbaras Heimatland das Jawort. Auf Social Media teilen Gäste nun Eindrücke von dem großen Tag des Paares mit Fans. Und neueste Fotos zeigen: Die Braut ist mächtig stolz auf ihren Ehering!

Freunde des Paares teilen auf Instagram Bilder von der Hochzeitsfeier. Auf einem Schwarz-Weiß-Bild sieht man die Braut ihren Ehering in die Kamera halten. Stolz präsentiert sie das Symbol ihrer Verbundenheit und strahlt dabei bis über beide Ohren. Andere Fotos zeigen den Bräutigam aus einem Auto aussteigen und seinen Zwillingsbruder Cole Sprouse (30) im schicken Smoking posieren.

Die Feier in Ungarn soll nicht die einzige bleiben – offenbar plane das Paar noch einmal im großen Stil in Kalifornien zu heiraten. Obwohl die Zeremonie in Barbaras Heimat nur eine kleine Feier hätte werden sollen, waren es letztendlich doch mehr Gäste geworden als geplant. Die Braut verriet: "Das vergangene Wochenende sollte eigentlich eine intime Veranstaltung werden, aber am Ende hatten wir 115 Gäste, weil uns viele Menschen wichtig sind, und wir wollten, dass sie alle dabei sind."

