Steht die Location? Hier will Pietro Lombardi Laura heiraten

Pietro Lombardis (31) Hochzeitspläne werden immer konkreter! Nach zahlreichen Höhen und Tiefen sowie mehreren Trennung hatten er und seine Freundin Laura Maria Rypa (27) ihre Liebesbeziehung im vergangenen Sommer endlich stabilisieren können. Im Oktober hatte der Sänger dann auch direkt um die Hand seiner Liebsten angehalten. Details zur Hochzeit halten die beiden noch privat. Pietro hat aber schon eine genaue Vorstellung von der Hochzeitslocation!

Für sein Jawort will der Musiker wohl zurück zu seinen Wurzeln kehren. Als er nun für ein Konzert in seiner Geburtsstadt Karlsruhe war, stattete er dem pompösen Karlsruher Schloss im Herzen der badischen Perle einen Besuch ab. Das gelbe Gebäude mit dem weitläufigen gepflegten Park hat es Pietro wohl angetan! "Hier will ich heiraten. Ganz klar", verkündete er zu einem Bild auf Instagram. Was seine Laura dazu sagt, verriet der baldige Bräutigam aber nicht.

Wann die beiden vor dem Schloss den Bund der Ehe eingehen werden, lässt Pietro ebenfalls noch offen. Er erklärte aber, dass der gemeinsame Sohn Leano eine Rolle dabei spielt: "Wir wollen unbedingt, dass Leano das richtig miterleben kann. Vielleicht, wenn er ein Jahr ist." Der stolze Papa wünsche sich, dass der Kleine seine Laura gemeinsam mit deren Vater zum Altar führt.

Getty Images Das Schloss Karlsruhe

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit Leano und Alessio

