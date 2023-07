Gülcan Kamps spricht mit Baby "wie mit einem Erwachsenen"

Gülcan Kamps (40) spricht über ihre Erziehungsmethoden! Die einstige Viva-Moderatorin und ihr Mann Sebastian Kamps sind Ende 2021 zum ersten Mal Eltern geworden. Auf Social Media hält die Frohnatur ihre Community seither mit regelmäßigen Updates auf dem Laufenden. Inzwischen ist das Baby des TV-Stars schon ganz schön gesprächig – und dafür hat die stolze Mama auch eine Erklärung: Gülcan spricht mit ihrem Kind nämlich seit der Geburt wie mit einem Erwachsenen!

Auf Instagram betont Gülcan, dass sie zwar auch nicht so genau wisse, warum ihr Schatz schon so viel spreche – doch sie habe eine Vermutung. "Von Tag eins habe ich mit Baby Kamps wie mit einem Erwachsenen gesprochen!", erklärt sie und zählt auf: "Bei uns gab es nie Abkürzungen, Verniedlichungen, Babywörter... Sondern ganz normale Kommunikation." Dadurch habe sie von Anfang an das Gefühl gehabt, dass ihr Kind sie besser verstehe.

Doch für diese Art und Weise mit ihrem Baby zu sprechen, bekommt Gülcan offenbar einige komische Reaktionen von anderen Eltern. "Den Tipp habe ich übrigens von meiner Mutter bekommen, die mir erzählte, dass sie dafür oft schräg angeschaut wurde – und ganz lustig: Auch ich habe das Gleiche erlebt", berichtet sie nämlich aus ihrem Alltag.

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps im Juli 2023

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, TV-Moderatorin

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps im März 2023

