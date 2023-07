"Kein Botox": Salma Hayek verrät ihre Beauty-Geheimnisse!

Ob das wirklich hilft? Die Schauspielerin Salma Hayek galt schon immer als echter Hingucker, der bereits zahlreichen Kinobesuchern den Kopf verdreht hat. Auch im Alter von 56 Jahren macht die Beauty eine tolle Figur und überzeugt mit ihren Looks auf den roten Teppichen dieser Welt. Nun verrät Salma das Geheimnis hinter ihrem strahlenden Aussehen und stellt klar: Mit Botox hat ihre Beauty-Routine nichts zu tun!

Im "Let's Talk Off Camera"-Podcast packt die Leinwandschönheit über das Geheimnis hinter ihrem Aussehen aus. Als sie gefragt wird, ob sie bereits mit Injektionen nachgeholfen hätte, stellt sie klar: "Kein Botox!" Stattdessen habe sie eine andere Form der Beautypflege für sich entdeckt: "Wegen vieler Dinge in meinem Körper und gesundheitlicher Probleme habe ich irgendwie diese seltsame Meditation entwickelt, die ich immer weiter ausbaue." Die Schauspielerin sei sich sicher, dass ihr jugendliches Aussehen auf die Meditation zurückzuführen sei: "Wenn ich eine Zeit lang nicht meditiere, raten Sie mal, was passiert? Das Gesicht beginnt zu sinken und alles beginnt zu sinken."

Nichtsdestotrotz hat Salma kein Problem damit, zu ihrem Alter zu stehen. Erst vor Kurzem hatte sie im Netz über ihre Falten und weißen Haare gesprochen und Fans wissen lassen: "Ich wache auf und zähle, wie viele weiße Haare und Falten heute Morgen die Party gestürmt haben."

Getty Images Salma Hayek im Juni 2023

Getty Images Salma Hayek im Mai 2023

Getty Images Salma Hayek im Mai 2023

