Schweißgebadet: Jeremy Allen White genießt Jogging-Session!

Der kann sich sehen lassen! Der Schauspieler Jeremy Allen White (32) ist vor allem für seine Darbietung in der Serie "The Bear" bekannt. Privat schien er sein Glück in der Kollegin Addison Timlin gefunden zu haben, ehe die beiden vor wenigen Monaten das Ende ihrer Ehe verkündeten. Nach seiner Trennung scheint sich Jeremy nun voll und ganz auf seine Fitness zu konzentrieren. Auf neuesten Fotos sieht man ihn schweißgebadet durch Los Angeles joggen!

Auf Fotos, die Page Six vorliegen, sieht man den Schauspieler nassgeschwitzt durch die Straßen von Los Angeles laufen. Oberkörperfrei genießt der 32-Jährige die kalifornische Sonne, während er in weißen Sneakern, schwarzen Shorts und einer olivgrünen Kappe Sport macht. Das Sonnenlicht glitzert auf dem durchtrainierten Oberkörper des US-Amerikaners.

Vor Kurzem hatten Dating-Gerüchte um Jeremy und die Popsängerin Selena Gomez (31) die Runde gemacht. Eine Gossip-Quelle hatte auf Instagram in den Raum geworfen, die brünette Schönheit würde mit jemandem anbandeln, der "ein kürzlich getrennter Golden Globe-Gewinner [sei], dessen Show gerade ihre zweite Staffel feiert." Fans hatten daraufhin vermutet, dass es sich um den zweifachen Vater Jeremy handeln muss.

Getty Images Jeremy Allen White, Schauspieler

Getty Images Jeremy Allen White und Addison Timlin im Juni 2022

Getty Images Jeremy Allen White, Schauspieler

