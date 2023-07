Star-Stylistin sicher: Kanye West beeinflusst Bianca Censori

Kanye West (46) sorgt mal wieder für Aufsehen! Im Januar hatte der US-amerikanische Rapper seine Frau Bianca Censori geheiratet. Seitdem veränderte sich die Yeezy-Architektin mächtig. Während sie noch vor der Ehe mit dem Designer brünette Locken hatte, trägt sie jetzt einen platinblonden Kurzhaarschnitt. Auch ihr Kleidungsstil wandelte sich von farbig in neutrale Töne – genau wie Kanye es mag. Eine Star-Stylistin wirft Kanye jetzt vor, dass er sich die Identität seiner Frau formt.

Die Promi-Stylistin Tavia Sharp sagt gegenüber The Sun, Kanye habe Biancas Stil beeinflusst und "ihren gesamten Look entschlackt." Auch Biancas verändertes Äußeres habe sie bemerkt: "Sie tragen beide passende, weiche Materialien und gedeckte Farben. Bevor Bianca Kanye traf, hatte sie nicht diesen futuristischen Look, Stil oder diese Identität." Die Ehe mit seiner ehemaligen Mitarbeiterin sei die perfekte Gelegenheit gewesen, sich seine Frau zu formen. Laut der Stylistin genieße Kanye es, "Frauen an seinem Arm zu haben, die wie Trophäen aussehen".

Kim Kardashian (42) fiel auf, dass sich auch ihr Ex-Mann sehr stark verändert hat. "Es ist wirklich verwirrend für mich. Er ist so anders als die Person, die ich geheiratet habe. Das ist die Person, die ich geliebt habe und an die ich mich erinnere. Ich würde alles tun, um diese Person zurückzubekommen", berichtete sie unter Tränen in einer Folge "The Kardashians".

Getty Images Kanye West, US-Rapper und Unternehmer

MEGA Kanye West mit Bianca Censori im Mai 2023

Getty Images Kim Kardashian im April 2023

