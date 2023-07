Vor Namensänderung: Kylie Jenner rief Söhnchen Aire nie Wolf

Von dem Namen war Kylie Jenner (25) wohl selbst nicht überzeugt. Zusammen mit Travis Scott (32) war die Unternehmerin im Februar 2022 zum zweiten Mal Mutter geworden. Zu Beginn sollte ihr kleiner Sohn den Namen Wolf tragen. Doch der fand bei ihrer Community wenig Anklang und der Realitystar betonte, den Namen noch ändern zu wollen. Mittlerweile heißt der Spross offiziell Aire (1). Und Kylie erklärt nun, dass sie Aire vor der Änderung auch nie mit Wolf angesprochen hatte.

In den ersten Ausschnitten für eine neue Folge The Kardashians soll Kylie laut People über die Namenswahl für ihren kleinen Sohn sprechen. Darin stellt sie wohl klar, dass der Name Wolf für sie eigentlich nie eine Option war. Demnach habe die 25-Jährige ihr Kind nie so genannt oder gerufen. Der Name habe nicht einmal auf der Liste gestanden, die sie für potenzielle Namen hatte. Ob sie erklärt, warum sie ihren Sohn trotzdem öffentlich so bezeichnete, wird hier noch nicht deutlich.

Im Finale der zweiten Staffel von "The Kardashians" hörte sich Kylies Einstellung nämlich noch ganz anders an. "Der Name meines Babys ist immer noch Wolf. Ich werde euch wissen lassen, wenn ich ihn ändere. Vielleicht erzähle ich es euch in Staffel drei", meinte die zweifache Mutter damals. Zu dem Zeitpunkt betonte sie, dass sie sich aber hauptsächlich darauf freue, Zeit mit ihrem Sohn zu verbringen.

Aire Webster und Kylie Jenner im Juli 2023

Aire Webster , Sohn von Kylie Jenner

Kylie Jenner und ihre Kinder Aire und Stormi

