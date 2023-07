Endlich da! Sarafina Wollny wird zum dritten Mal Mutter

Was für freudige Neuigkeiten aus dem Hause Wollny! Sarafina Wollny (28) und ihr Mann Peter (30) sind stolze Eltern von den Zwillingen Emory (2) und Casey (2). Doch damit war ihre Familienplanung noch nicht abgeschlossen: Seit Dezember ist bekannt, dass die Tochter von Silvia (58) erneut schwanger ist. Erst Anfang dieser Woche hat sich die bald dreifache Mama in die Babypause verabschiedet. Und jetzt war es auch endlich so weit: Sarafinas Baby ist auf der Welt!

Diese frohe Botschaft verkündet Oma Silvia jetzt voller Stolz auf Instagram. Zu einem Bild von einer Löwenfamilie schreibt sie überglücklich: "Heute ist ein wunderschöner Tag, denn heute bin ich zum 18. Mal Oma geworden." Berauscht vom Familienglück wird die 58-Jährige total emotional. "Wir sind sehr, sehr stolz auf Sarafina und genießen jetzt die Zeit und werden unser kleines Würmchen willkommen heißen", kündigt sie liebevoll an.

Bislang meldet sich Sarafina selbst zur Geburt ihres dritten Sprosses noch nicht zu Wort – aber eine Sache dürfte feststehen: Sie ist wahrscheinlich überglücklich! "Wir sind happy, der Doktor ist happy, dem Baby geht's gut, alles ist gut", hatte die 28-Jährige noch in den letzten Zügen ihrer Schwangerschaft geschwärmt.

Anzeige

Instagram / sarafina_wollny Peter und Sarafina Wollny, August 2020

Anzeige

RTLZWEI Silvia Wollny, TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny im Mai 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de