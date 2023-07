Kim Kardashian bewahrt Kanyes Yeezy-Designs für Kids auf

Damit überrascht Kim Kardashian (42) wohl einige Fans! Lange Zeit war die Reality-TV-Darstellerin mit dem US-amerikanischen Rapper Kanye West (46) verheiratet. Gemeinsam bekamen sie ihre vier Kinder North (10), Saint (7), Chicago (5) und Psalm (4). Doch im Februar 2021 reichte die Unternehmerin die Scheidung ein. Nach dem Liebes-Aus war Kanye öfter mit antisemitischen Äußerungen negativ aufgefallen. Die Skims-Gründerin überrascht jetzt mit einem Geständnis: Seit der Trennung bewahrt Kim alle Yeezy-Designs für ihre Kinder auf!

In einer aktuellen Folge von The Kardashians verrät die Beauty, dass sie jedes einzelne Stück ihres Ex-Mannes aufbewahrt, weil sie an dem alten Kanye festhalte, den sie geliebt habe. "Er sagte mir, ich solle seine Sachen verbrennen", erklärt sie. Doch die Unternehmerin war anderer Meinung. "Ich dachte, die Kinder würden es vielleicht cool finden, also habe ich alles für die Kinder aufbewahrt", erinnert sie sich. Sie zeigt einen Kapuzenpullover mit dem Aufdruck "Chicago" und einen mit einem "P" für Psalm.

Dass sie ihren Ex-Mann kaum mehr wiedererkennt, deutete sie schon häufiger an. "Es ist wirklich verwirrend für mich, er ist so anders als die Person, die ich geheiratet habe. Das ist die Person, die ich geliebt habe und an die ich mich erinnere. Ich würde alles tun, um diese Person zurückzubekommen", erzählte sie in einer Folge von "The Kardashians".

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihren Kindern Saint, North, Psalm und Chicago

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West

Getty Images Kanye West, US-Rapper und Unternehmer

