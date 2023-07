Um Babysitter loszuwerden: Margot Robbie stellte sich tot!

Früh übt sich! Margot Robbie (33) ist heute eine der gefragtesten Darstellerinnen auf der großen Leinwand und hat schon in zahlreichen erfolgreichen Filmen mitgespielt. Aktuell feiert sie mit dem neuen Greta Gerwig-Streifen Barbie riesige Erfolge und lockt Unmengen Fans in die Kinos. Und die Australierin hat wohl bereits früh Ambitionen in Sachen Schauspiel gezeigt: Margot stellte sich als Kind schon mal tot!

Im Interview mit BBC Radio 2 verrät Margot, dass ihre Eltern in ihrer Kindheit eine neue Babysitterin für sie einstellten, die sie gar nicht mochte. Die ältere Dame sei launisch gewesen – deswegen wollte die Produzentin sie ärgern: "Ich holte ein großes Küchenmesser und Ketchup und legte mich nackt auf die Fliesen, bedeckte mich mit Ketchup, legte das Küchenmesser daneben und wartete etwa 45 Minuten, bis sie mich fand." Daraufhin sei die ungeliebte Babysitterin schreiend aus dem Haus gerannt.

Doch das war nicht Margots einziger Prank in jungen Jahren: Sie fakte auch schon mal einen Sturz im Kino, woraufhin besorgte Besucher den Krankenwagen riefen. "Ich schätze, ich war ein etwas dramatisches Kind", witzelt die 33-Jährige.

Margot Robbie bei einem Pre-BAFTA-Dinner in London im Februar 2019

Margot Robbie im Dezember 2022

Margot Robbie im Februar 2020

