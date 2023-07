Was ist Samira Klampfls größte Herausforderung als Mama?

Auch bei Samira Klampfl (29) läuft nicht immer alles perfekt. Die Influencerin ist seit rund einem Jahr Mama: Gemeinsam mit ihrem Partner Serkan Yavuz (30) hatte sie die kleine Nova Skye Sya auf der Welt begrüßen dürfen. Das Mädchen ist der ganze Stolz ihrer Eltern – hält das Bachelor in Paradise-Paar aber auch ganz schön auf Trab! Nun verrät Samira, was sie am Mama-Dasein besonders herausfordert.

"Ich glaube, es sind einfach manche Tage – an denen es nicht läuft, sie mal schlechter isst, viel quengelt und man selbst durchhalten muss", zeigt sie sich auf Instagram ehrlich. Man müsse in solchen Momenten besonders aufpassen, sich nicht mit anderen Müttern und ihren Kindern zu vergleichen. "Du bist du und ich bin ich und wir alle haben Phasen, wo es läuft – aber halt auch mal Berg ab", betont Samira.

An diesen schweren Tagen kann die Vollblutmama aber auch immer auf die Unterstützung ihres Partners zählen. "Ich weiß, du gibst jeden Tag, was du kannst und Nova lässt uns wissen, was für ein glückliches Baby sie ist", widmete Samira ihrem Serkan am Vatertag dankbare Worte.

Instagram / samirayasminleila Serkan Yavuz, Samira Klampfl und ihre Tochter Nova

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl mit ihrer Tochter Nova

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz und Samira Klampfl im Juli 2023

