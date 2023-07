Bahnte sich Sofia Vergara und Joe Manganiellos Trennung an?

Hatten Sofia Vergara (51) und Joe Manganiello (46) schon länger eine Krise? Vergangene Woche hatten die Schauspielerin und ihr Ehemann bekannt gemacht, dass sie sich scheiden lassen. In den offiziellen Papieren gab der Magic Mike-Star anschließend "unüberbrückbare Differenzen" als Trennungsgrund an. Die Fans des Paars sind von dem Liebes-Aus mehr als überrumpelt – doch hätten sie es bereits seit langer Zeit erahnen können?

Wie Hello! berichtet, hatte es schon im vergangenen Jahr Hinweise darauf gegeben, dass bei Sofia und Joe der Haussegen schief hängt. So hatten die zwei ihr Anwesen in Beverly Hills im Mai für 18 Millionen Dollar zum Verkauf angeboten – und zwar zu einem reduzierten Preis. Schon zuvor war die Villa auf dem Markt gewesen, allerdings für 20 Millionen Dollar. Ob die zwei den Verkauf dadurch wohl beschleunigen wollten, um ihr Vermögen für die Scheidung aufzuteilen?

Für Sofia und Joe steht zumindest fest: Ihre Beziehung ist endgültig vorbei. Wie ein Insider zuletzt versicherte, schließen die Modern Family-Darstellerin und ihr Noch-Ehemann ein Liebes-Comeback aus: "Sie werden nicht wieder zusammenkommen!"

Instagram / sofiavergara Schauspieler Joe Manganiello und seine Frau Sofia Vergara

Instagram / sofiavergara Sofia Vergara im November 2021

Getty Images Joe Manganiello und Sofia Vergara im März 2023

