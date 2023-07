Bald so weit? Hochschwangere Rihanna zeigt ihre XL-Babykugel

Rihannas (35) Familie wird schon bald größer! Während ihres Superbowl-Auftritts im Februar hatte die Musikerin stolz verkündet, dass sie ihr zweites Kind erwartet. Seitdem zeigt sie sich immer wieder in coolen Looks, die ihre Babykugel in Szene setzen. Allzu lange muss sich die "Umbrella"-Interpretin wohl auch nicht mehr gedulden, bis sie ihren Spross in den Armen halten kann: Rihannas Bauch ist schon kugelrund!

Am Samstag besuchte die 35-Jährige das Promi-Restaurant Giorgio Baldi in Santa Monica. Fotos, die Dailymail vorliegen, zeigen, wie sie mit ihrem Söhnchen aus dem Lokal geht. Für den Kleinen scheint schon Schlafenszeit gewesen zu sein: Ganz entspannt schlummert er auf dem Arm seiner Mama. Besonders praktisch für Rihanna war dabei offenbar ihr XL-Babybauch, denn sie hielt den Einjährigen so hoch, dass sie ihn einfach darauf ablegen konnte.

Mit A$AP Rocky (34), dem Vater ihres Sohnes, ist Rihanna offiziell noch nicht verheiratet. Doch immer wieder wird gemunkelt, ob sich die beiden vielleicht doch schon geheim das Jawort gegeben haben. Zuletzt hatte der Rapper diese Gerüchte sogar selbst angefeuert, als er sie beim Cannes Lions Festival seine Ehefrau nannte.

Instagram Rihanna im Mai 2023

Splash News Rihanna und A$AP Rocky in Paris im Juni 2023

Getty Images Rihanna posiert, April 2023

