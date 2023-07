David und Victoria Beckham singen zusammen Spice-Girls-Hit!

Einmal Spice Girl, immer Spice Girl! In den Neunzigerjahren war Victoria Beckham (49) als Teil der beliebten Girlgroup weltbekannt geworden. Gemeinsam mit Geri Horner (50), Emma Bunton (47), Mel B. (48) und Melanie C. (49) feierte sie zahlreiche Erfolge – spätestens seit 2012 gehört die Musikkarriere der Britin aber der Geschichte an. Doch jetzt performt Victoria noch einmal als echtes Spice Girl – und zwar zusammen mit ihrem Gatten David!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die vierfache Mutter ein Video, das sie gemeinsam mit ihrem Mann bei einer Party zeigt. Ganz ausgelassen trällern die beiden den Spice-Girls-Hit "Say You'll Be There" in ein Karaoke-Mikrofon und haben offenbar mächtig Spaß. "Nur ein lässiger Abend in Miami. Ich habe eigentlich nicht so viel getrunken", schrieb Victoria zu dem Beitrag. Ihre Fans zeigten sich begeistert und kommentierten den Clip fleißig: "David ist das sechste Spice Girl!"

Doch obwohl Victoria die Songs ihrer Band noch immer gerne singt, steht ein Comeback nicht an. Im kommenden Jahr sollen die Spice Girls nämlich beim Glastonbury Festival wieder zusammen auftreten – aber ohne die Designerin. Das hatte ein Insider zuletzt verraten.

Anzeige

Instagram / victoriabeckham Victoria und David Beckham in Miami, Juli 2023

Anzeige

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham, Juli 2023

Anzeige

Getty Images Die Spice Girls bei einem Konzert im November 2007

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de