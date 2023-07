Nach Geburt: Ferne McCann erstmalig mit ihrem Baby unterwegs

Ferne McCann (32) und ihr Verlobter Lorri Haines schweben im Elternglück! Anfang des Jahres verkündeten das Model und der Internetstar, dass sie erneut ein Kind erwarten. Im Netz gab die "The Only Way Is Essex"-Darstellerin daraufhin regelmäßig Einblicke in ihre Schwangerschaft. In den ersten Julitagen erblickte die kleine Finty Francis dann das Licht der Welt. Jetzt zeigen Fotos die beiden Turteltäubchen erstmalig bei einem Spaziergang mit ihrer Tochter.

Gemeinsam mit Finty Francis und ihrem Hund Clemmie schlendern Ferne und Lorri auf den Schnappschüssen, die Mail Online vorliegen, durch einen Park. Dabei gibt die 32-Jährige ihrer Tochter auf einem Foto einen zärtlichen Kuss auf die Stirn und legt sie anschließend behutsam in den Kinderwagen. Doch auch ihr Verlobter kommt nicht zu kurz: Denn Ferne und Lorri turteln, was das Zeug hält und scheinen die gemeinsame Zeit in vollen Zügen zu genießen.

Erst kürzlich verriet die Blondine den Namen der Kleinen. Gegenüber dem OK! Magazin plauderte Ferne kurzerhand aus, dass der Name Finty Francis bereits seit 2017 auf ihrer Namensliste für Nachwuchs gestanden hatte. "Ich habe ihn immer geliebt und ihn noch nie irgendwo anders gehört. Ich fühle mich einfach so verbunden mit dem Namen – als sie herauskam, war sie einfach Finty", erklärte sie.

Instagram / fernemccann Lorri Haines und Ferne McCann im November 2023

Getty Images Lorri Hanes und Ferne McCann im März 2022

Instagram / fernemccann Ferne McCann mit ihrem Baby

