Wein-Party: Joey King feiert ihren Junggesellinnenabschied!

Joey King (23) verabschiedet sich vom Single-Leben! Die Schauspielerin ist seit einigen Jahren glücklich vergeben. Der Mann an ihrer Seite: Steven Piet, ein Filmemacher. Der Produzent ging 2022 sogar vor der The Kissing Booth-Darstellerin auf die Knie und hielt um ihre Hand an. Bald wollen die zwei auch vor den Altar treten – doch zuvor feiert sich Joey noch einmal bei ihrem Junggesellinnenabschied die Seele aus dem Leib!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die US-Amerikanerin nun einige Eindrücke ihres wilden Wochenendes. Ihre letzten Tage vor der Ehe verbrachte die 23-Jährige offenbar gemeinsam mit Freunden in Napa Valley, einem Weinbaugebiet in Kalifornien – und hatte sichtlich eine gute Zeit! In einem beigefarbenen Kleid und mit einem weißen Schleier posiert Joey vor einigen Weinfässern.

Wann genau die Hochzeit der beiden stattfinden soll, ist noch nicht bekannt. Mit der Trauung trotzen Joey und Steven auch den üblen Gerüchten, die zuletzt aufgekommen waren – denn böse Zungen hatten behauptet, die Beauty habe eine Affäre mit ihrem Kollegen Aaron Taylor-Johnson (33). Keiner der beiden Bullet Train-Stars meldete sich anschließend zu Wort.

Getty Images Joey King und Steven Piet, August 2022

Instagram / joeyking Joey King bei ihrem Junggesellinnenabschied, Juli 2023

Getty Images Aaron Taylor-Johnson und Joey King im Juli 2022

