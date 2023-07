Wegen Hochnäsigkeit: Prinzessin Kate tadelt Söhnchen George

Prinzessin Kate (41) weist ihren Sprössling Prinz George (10) in die Schranken! Als Thronfolger von England und Sohn von Prinz William (41) lebt der kleine Prinz regelrecht in Saus und Braus und genießt die Vorzüge des royalen Lebens. So hatte George erst kürzlich ein goldenes Armband vom Designer Theo Fennell zu seinem Geburtstag bekommen. Dennoch scheint Kate viel Wert auf gute Manieren zu legen – in einer Situation soll sie ihren Sohn sogar ermahnt haben!

Bei "Punkt 6" erzählte der RTL-Adelsexperte Michael Begasse: "Er hatte eine Phase vor circa einem Jahr, wo er etwas hochnäsig wurde und auch die Mitarbeiter herumkommandiert hat." Daraufhin sei seine Mutter eingeschritten und habe zu ihrem Sohn gesagt: "Das Personal ist nicht dein Personal. Wenn du ein Eis haben möchtest, dann geh' bitte in die Küche und hol dir selber eins."

Erst kürzlich wurde darüber berichtet, dass die 41-Jährige hinter den Kulissen tatsächlich ziemlich streng sein soll. "Interessanterweise ist [Kate] hinter den Kulissen viel stählerner, viel härter, als wir ihr das zutrauen", hatte Royal-Experte Valentine Low gegenüber Page Six behauptet.

Anzeige

Getty Images Prinz George, Prinzessin Kate, Prinzessin Charlotte und Prinz William

Anzeige

VICTORIA JONES/POOL/AFP via Getty Images Prinzessin Charlotte und Prinz George, Juli 2023

Anzeige

Julian Finney/Getty Images Prinzessin Kate, Prinzessin Charlotte, Prinz George und Prinz William, Juli 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de