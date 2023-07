Wildes Liebesleben: Darum ist Drake noch nicht verheiratet

Drake (36) hat wohl gerade keinen Kopf für die Liebe. Der 36-Jährige ist einer der erfolgreichsten Rapper. Liebestechnisch schien es bei dem "Hotline Bling"-Interpreten allerdings nicht ganz so rundzulaufen: Über sieben Jahre führte er mit Rihanna (35) eine On-off-Beziehung – 2016 zerbrach ihre Liebe dann endgültig. Zuletzt sorgte er mit der Rapperin Sexyy Red (25) für Liebesspekulationen. Aber wieso geht Drake immer noch als Junggeselle durchs Leben?

Darüber sprach der Musiker im "Really Good"-Podcast. "Sie haben mich gefragt, warum ich nicht geheiratet habe. Die Wahrheit? Ich glaube nicht, dass ich jemandem das bieten kann, wonach er im Moment sucht", gesteht er. Dafür hat der Rapper auch eine Erklärung. "Ich denke, dass meine Arbeit meine Priorität ist, also möchte ich nicht in die Lage kommen, keinen Beitrag als Partner zu leisten", erläutert er. "Ich möchte einfach niemanden enttäuschen, und ich bin nicht wie die Amish."

Drake hatte bereits im Dezember 2019 zugegeben, dass viel dazu nötig wäre, um seine Routine zu durchbrechen und sesshaft zu werden. "Ich liebe meinen Raum, ich liebe meine Arbeit und ich liebe meine Routine. Damit ich das für jemanden aufgebe, müsste einfach eine ganz besondere Person kommen, die in dieses Puzzle passt und die mich in dem, was ich mache, unterstützt", sagte er damals bei einem Auftritt im "Rap Radar"-Podcast.

Anzeige

Instagram / champagnepapi Drake küsst die Rapperin Sexyy Red

Anzeige

Getty Images Drake, Musiker

Anzeige

Getty Images Drake bei der Premiere von "Top Boy" im September 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de