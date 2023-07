Wow! So sehr ähnelt Sashas Sohn Otto dem Musiker schon

Sashas (51) Sohn Otto hat wohl eindeutig das Talent seines Vaters geerbt! Im November 2018 hatten der Musiker und seine Ehefrau Julia voller Freude verkündet, dass sie zum ersten Mal Eltern geworden sind. In seiner Rolle als Vater geht der "If You Believe"-Interpret regelrecht auf, und das trotz seiner anfänglichen Sorgen wegen seines Alters. Inzwischen ist sein Sohn schon vier Jahre alt. Wie Sasha jetzt erzählt, komme der kleine Otto ganz nach ihm!

Im Interview mit Bunte plaudert der Sänger aus, welche Talente in seinem Kind stecken. Otto könne nicht nur singen, sondern auch beatboxen und Schlagzeug spielen. "Das macht er richtig krass", zeigt sich der 51-Jährige stolz und betont, dass sein Nachwuchs schon immer sehr talentiert gewesen sei. Wird Otto in Zukunft etwa in die Fußstapfen seines Vaters treten? "Er hat schon Bock aufs Musizieren, aber wir forcieren da nichts. Da wird gar nichts gepusht – das würde auch gar nicht funktionieren, er ist eh so ein eigener Typ", berichtet Sasha.

Neben dem musikalischen Talent habe der Vierjährige noch weitere Eigenschaften seines Papas geerbt. "Ich bin so ein Wortspielkönig, das wissen viele gar nicht", plaudert der Sänger aus. Und auch Otto könne gut mit Worten umgehen und mache seine Eltern hin und wieder sprachlos. "Das wird noch richtig witzig mit ihm. Ich habe auch schon ein bisschen Angst, weil er argumentiert jetzt schon so gut", gesteht Sashas Frau Julia.

Instagram / sasha.music Sasha mit Sohn Otto, 2022

Instagram / sasha.music Sasha mit seinem Sohn Otto

Instagram / sasha.music Julia Röntgen, Sasha und ihr gemeinsamer Sohn

