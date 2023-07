Camila Cabello erlebt echten Fangirl-Moment bei Fußballspiel

Da war selbst Camila Cabello (26) sprachlos. Mit Mega-Hits wie "Señorita" und "Havana" fährt die gebürtige Kubanerin auf der Erfolgsspur. Nach ihrem Ausstieg aus der Girlband Fifth Harmony konnte sie sich auch als Solo-Künstlerin einen Namen in der Musikbranche machen. Seither begeistert die Sängerin Millionen von Menschen mit ihrer Musik. Doch selbst nach all ihren bisherigen Erfolgen beweist sie: Auch Superstars wie Camila erleben manchmal noch echte Fangirl-Momente.

"Der Fangirl-Modus war im vollen Gange, als ich Lionel Messi (36) sah – offensichtlich der beste Spieler aller Zeiten, aber auch so freundlich und großzügig mit seiner Energie", schreibt Camila zu einem Instagram-Post. Eine Bilderreihe zeigt die Sängerin dabei, wie sie das Spiel sichtlich ausgelassen am Spielfeldrand aus mit verfolgt. Während sie auf einem der Schnappschüsse ein Messi-Trikot rockt, posiert sie auf einem anderen für ein gemeinsames Foto mit David Beckham (48). Dabei ist der "Liar"-Interpretin das Glück deutlich anzusehen.

Camila war nicht die Einzige, die sich Lionels erstes Spiel für Inter Miami nicht entgehen lassen wollte. Am Spielfeldrand bot sich ein regelrechtes Staraufgebot. Neben Realitystar Kim Kardashian (42), wurde auch Tennis-Legende Serena Williams (41) gesichtet. Zudem wurde Inter Miamis Klub-Inhaber David tatkräftig von seinen Liebsten unterstützt – darunter Ehefrau Victoria sowie die gemeinsamen Kinder Cruz (18) und Harper (12).

Anzeige

Instagram / camila_cabello Camila Cabello und Fußballstar Lionel Messi

Anzeige

Instagram / camila_cabello Camila Cabello, Musikerin

Anzeige

Instagram / camila_cabello Camila Cabello und David Beckham, Juli 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de