"Ken-Energie": Moderatorin teilt gegen Prinz Daniel aus!

Das muss Prinz Daniel von Schweden (49) wohl erst einmal sacken lassen! Seit 2010 steht der Royal nun schon als Ehemann geschlossen hinter Kronprinzessin Victoria (46). Doch offenbar diese Tatsache wird nun zum Angriffsziel. In dem neuen Kinofilm Barbie steht die gleichnamige Blondine definitiv im Mittelpunkt, während ihr Sidekick Ken eher in den Hintergrund rückt. Aus diesem Grund wird Prinz Daniel nun mit Ken verglichen!

"Was Ken charakterisiert, ist, dass er ein ziemlich gewöhnlicher, heterosexueller Mann ist, der bereit ist, seine gewöhnliche heterosexuelle Männlichkeit als Accessoire für die Frau in seinem Leben einzusetzen", erläutern die beiden Moderatorinnen Sofia Wistam und Pernilla Wahlgreens in ihrem Podcast "Wahlgreen & Wistam". Dabei fällt den beiden sogar ein reales Beispiel für einen Ken ein! "Prinz Daniel ist ein schwedisches Beispiel für einen Menschen mit viel Ken-Energie. Wie Ken in der Barbie-Welt, der einfach nur da ist, gut aussieht und neben seiner erfolgreichen Freundin steht", erklärt Sofia.

Doch wie lernte der 49-Jährige die Kronprinzessin eigentlich kennen? Beim Sport! Daniel war nämlich der Personal Trainer von Victoria gewesen, ehe sie sich ineinander verliebten und schließlich auch den Bund der Ehe eingingen.

Getty Images Prinz Daniel, 2012

Getty Images Prinzessin Victoria und Prinz Daniel im Juni 2010

Getty Images Prinzessin Victoria und Prinz Daniel bei ihrer Hochzeit 2010

