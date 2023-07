Max Kruse und Dilara zeigen ihren Ehekrach live im Internet

Diesen Streit konnten alle mitbekommen! Max Kruse (35) und Dilara gehen schon seit einigen Jahren gemeinsam durchs Leben. Die Frage aller Fragen stellte er seiner Liebsten dann ganz romantisch während der Olympischen Spiele in Tokio. Wenige Monate später folgte dann die Trauung. Dass in ihrer Ehe jedoch nicht alles rosig ist, stellten die beiden kürzlich unter Beweis. Im Netz ließen Dilara und Max alle an ihrem Zoff teilhaben.

Die Beauty machte einen Livestream auf TikTok, als es zwischen ihr und dem Kicker ordentlich knallte. Der Auslöser: Max habe von ihr verlangt, ihm Frühstück zu machen. Die Aussage sei jedoch nicht ernst gemeint gewesen. Das hat seine Herzdame jedoch in den falschen Hals bekommen. "Du fängst an, irgendwas zu sagen und die Leute beleidigen mich. Lies dir das mal durch, wie die mich komplett beleidigen, weil die denken, ich bin dein Hund und muss alles für dich machen", wetterte die Brünette. Laut ihres Liebsten solle ihr die Meinung der anderen doch egal sein. "Das nervt mich aber. Es nervt mich. Nein, ich scheiße nicht drauf. Du kannst doch nicht jedes Mal irgendwas provozieren", konterte Dilara.

Sicherlich wird der Fußballer seiner Frau nicht lange böse sein können, schließlich hat er sich ihr Gesicht tätowieren lassen. "Wir sind ja schon verheiratet, aber das zeigt noch mal, wie sehr er mich liebt", erzählte die Beauty vor einiger Zeit stolz auf YouTube.

Instagram / dilaramardine Dilara und Max Kruse, Mai 2022

Getty Images Max Kruse, Spieler des VfL Wolfsburg

YouTube / diekruses6107 Max Kruses Tattoo vom Gesicht seiner Frau Dilara

