Während Ronaldo-Spiel: Kim Kardashian macht Bild mit Neymar

Kim Kardashian (42) schnappt sich die Superfußballer. Die Keeping up with the Kardashians-Beauty ist zurzeit Single. In ihrer Dating-Geschichte sind allerdings bereits einige berühmte Männer zu finden. Zuletzt war der TV-Star mit Pete Davidson (29) zusammen. Aber auch Sportler wie Cristiano Ronaldo (38) reihen sich in die Riege ihrer Verflossenen ein. Nun war Kim bei einem Spiel des Kickers – und machte ausgerechnet ein Bild mit seinem Konkurrenten.

Kim ist mit ihrem Sohn Saint West (7) nach Japan geflogen, um das Freundschaftsspiel zwischen Paris und Al-Nassr am Dienstag zu sehen. Die 42-Jährige dokumentierte den Tag in ihrer Instagram-Story – inklusive eines Selfies mit dem brasilianischen Fußballspieler Neymar (31). Saint trug stolz ein Trikot des brasilianischen Superstars, als sein Team PSG gegen Cristiano Ronaldos Al-Nassr auf dem Spielfeld antrat. Nach dem Spiel ließ sich der Siebenjährige sowohl sein Neymar- als auch sein Ronaldo-Trikot von den beiden Kickern signieren.

Es ist nicht das erste Spiel, das Kim mit ihrem Sohn besucht. Seit Kurzem ist bekannt, dass Lionel Messi (36) bei Inter Miami unter Vertrag steht. Bei seinem ersten Spiel bekam er prominente Unterstützung: Neben Kim und Serena Williams (41) ließ es sich auch die Beckham-Familie nicht nehmen, Lionel auf dem Sportplatz zu besuchen.

Instagram / kimkardashian Cristiano Ronaldo mit Kim Kardashians Sohn Saint

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit Saint und einer Freundin bei einem Fußballspiel

Instagram / kimkardashian Cristiano Ronaldo mit Kim Kardashians Sohn Saint und einem weiteren Kind

