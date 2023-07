Kyla ist schon drei Jahre alt: Sarah Harrison wird emotional

Ein weiterer Meilenstein ist erreicht! Sarah Harrison (32) ist stolze Zweifachmama – und ihr Familienleben präsentiert sie nur allzu gerne im Netz. Dabei scheint es egal zu sein, worum es geht: Die Influencerin teilt intime Einblicke. Zuletzt hatte sich ihre jüngste Tochter Kyla (3) ihren Ellenbogen ausgekugelt, wie sie ihren Followern berichtete. Nun gab es erfreulichere News: Sarahs Kind feiert seinen dritten Geburtstag!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die in Dubai lebende Netz-Bekanntheit eine Bilderreihe von sich und ihrer Tochter. Sarah knutscht Kyla auf den Mund, während sie im Pool planschen. "Jetzt bist du einfach schon drei Jahre alt – die Zeit verfliegt viel zu schnell", startet sie ihre Liebesbekundung an die Kleine. "Ich bin so glücklich, dass ich deine Mama sein darf und ich genieße jeden Moment mit dir, kleiner Quatschvogel", betont die einstige Bachelor-Kandidatin abschließend.

Auch viele Fans gratulieren Kyla mit lieben Worten. Aber auch bekannte Gesichter wünschen ihr alles Gute zum dritten Geburtstag – unter anderem die Influencerin Fiona Erdmann (34): "Happy Birthday, liebste Kayla. Ich drücke euch."

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison und ihre Tochter Kyla

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison mit ihren Töchtern Mia Rose und Kyla

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison mit ihrer Tochter Kyla

