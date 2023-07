Nach Freispruch: Keine Arbeit in Hollywood für Kevin Spacey

Wie steht es um Kevin Spacey (64) und seinen zukünftigen Erfolg in Hollywood? Für rund vier Wochen musste sich der Schauspieler wegen mehrerer Missbrauchsvorwürfe gegenüber einem Londoner Gericht verantworten. Seit einigen Stunden ist nun bekannt: Der House of Cards-Star wurde in fünf Anklagepunkten freigesprochen und für nicht schuldig erklärt. Trotz des Freispruchs soll es schlecht um Kevins Erfolg in Hollywood stehen!

Am vergangenen Montag zeigte sich der 64-Jährige noch optimistisch, wie Zeit berichtet: "Ich weiß, dass es im Moment viele Leute gibt, die bereit sind, mich einzustellen, sobald ich in London von diesen Vorwürfen freigesprochen werde." Ein Insider sieht das hingegen anders. "Es geht nicht darum, ob Kevin wieder arbeiten kann, sondern darum, wer mit ihm zusammenarbeiten wird", so der Informant gegenüber Page Six. Er glaubt, dass Kevin nur noch in Europa seine Schauspielkarriere fortsetzen kann: "Schauen Sie sich all diese Männer an, denen Sexualverbrechen vorgeworfen wurde, von Woody Allen (87) bis Roman Polanski (89), sie alle arbeiten in Europa."

Kurz nachdem das Urteil gefällt wurde, stellte sich der "Baby Driver"-Star der Presse und gab ein erstes Statement ab. Wie unter anderem BBC berichtete, sei er den Geschworenen "unendlich dankbar", dass sie alle Beweise sorgfältig geprüft haben, um zu diesem Entschluss zu kommen. "Ich bin voller Demut über das heutige Ergebnis", offenbarte Kevin zudem.

Getty Images Kevin Spacey, Schauspieler

Getty Images Kevin Spacey im Juli 2022

Getty Images Kevin Spacey im Juli 2023

