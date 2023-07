Nach Trennung: Rauw Alejandro ist mit Shakira im Fluss baden

Es gibt neue Liebesgerüchte um Shakira (46). Seit ihrer Trennung von dem Fußballer Gerard Piqué (36) wurde die Sängerin bereits mit einigen neuen Männern gesichtet. Unter anderem soll die Kolumbianerin mit dem Rennfahrer Lewis Hamilton (38) anbandeln. Auch den Basketballer Jimmy Butler soll die Schönheit aktuell daten. Angeblich macht der NBA-Star Shakira sehr glücklich. Doch jetzt wurde der Popstar mit einem weiteren Mann erwischt.

Die kolumbianische Sängerin wurde mit dem Latino-Sänger Rauw Alejandro (30) gesichtet – das beweisen Aufnahmen, die unter anderem The Sun vorliegen. Kurz nach der Trennung von seiner Verlobten Rosalía (30) nahmen der Frauenschwarm und Shakira ein Bad in einem Fluss, um sich von der heißen Sonne Puerto Ricos abzukühlen. Bei dem Ausflug waren auch die Kinder der Beauty mit dabei.

Bereits seit einigen Tagen kursieren Gerüchte über eine Trennung von Rosalía und Rauw. Dann bestätigte der Musiker die Auflösung der Verlobung. "Es gibt Tausende von Problemen, die zu einer Trennung führen können, aber in unserem Fall lag es nicht an Dritten oder an Untreue", stellt er klar.

Anzeige

Getty Images Shakira, Sängerin

Anzeige

Getty Images Rauw Alejandro und Rosalía im November 2022

Anzeige

Getty Images Rauw Alejandro, Sänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de